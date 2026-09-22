Розвідка лякає Фінляндію загрозою з боку РФ: Стубб звернувся до європейських партнерів

Президент Фінляндії вважає, що повномасштабна військова ескалація не відповідає інтересам Росії, а також її можливостям.

Президент Фінляндії Олександр Стубб закликав європейських партнерів зберігати спокій та продовжувати діяти на тлі дедалі частіших попереджень про подальшу ескалацію з боку Росії, повідомило Politico.

Видання поділилося, що Стубб вказав на "надмірну реакцію" деяких розвідувальних служб, які кажуть, що його країна може стати наступною щодо російського вторгнення.

"Ми не бачимо доказів цього. Але, знаєте, у нас найдовший кордон у НАТО з Росією, це половина кордону. Згідно з нашою розвідкою, ми бачимо, що зараз є активність, але безпосередньої військової загрози немає", - заявив Стубб.

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Президент Фінляндії вважає, що повномасштабна військова ескалація не відповідає інтересам Росії, а також її можливостям.

"Тож вони продовжуватимуть залякувати, а нам просто потрібно бути, як я вже казав, холоднокровними, спокійними та зібраними в цій ситуації", - додав він.

Загрози для країн ЄС з боку Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що генерал армії США, головнокомандувач військ НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк прогнозує, що РФ може вдатися до нової провокації, а серед потенційних напрямків - Фінляндія, країни Балтії, північ Норвегії, Молдова та Україна. На його думку, нинішній період є надзвичайно серйозним для Північноатлантичного альянсу та Сполучених Штатів. Кларк не виключив, що російський президент Володимир Путін готує якийсь "сюрприз", й можливо, це станеться вже наприкінці вересня, в жовтні чи пізніше.

Також ми писали, що супутникові знімки свідчать про те, що РФ модернізує свої старі військові обʼєкти на кордоні з Фінляндією. В її планах розміщення 15 тисяч військовослужбовців. За інформацією фінських ЗМІ, цього року планується будівництво нових казарм армії РФ в районі Петрозаводська, приблизно за 160 км від російсько-фінського кордону. Ще навесні 2025 року на базі в Петрозаводську було вирубано кілька ділянок лісу. Водночас у цих районах наразі можна побачити багато військових машин та техніки.

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