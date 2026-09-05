Німеччина закликала ЄС обмежити турвізи для росіян 'до абсолютного мінімуму', - The Guardian

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило незадоволення тим, що росіянам видається занадто багато віз.

Німеччина закликає своїх європейських партнерів запровадити більш жорсткі обмеження на в’їзд російських громадян до ЄС за туристичними візами після нещодавніх диверсійних атак.

Німецька влада розслідує дії громадянина Білорусі, який також має російський паспорт, у зв’язку з імовірною спробою нападу на аеропорт Лейпцига з використанням безпілотників та вибухівки. Попередньо, чоловік в’їхав до Шенгенської зони за туристичною візою, виданою посольством Італії в Мінську, столиці Білорусі.

Як пише The Guardian, Міністерство закордонних справ Німеччини висловило невдоволення тим, що росіянам видається занадто багато віз.

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"Кількість віз, виданих громадянам Росії для відпочинку в Європейському Союзі, занадто велика", – заявив представник відомства.

При цьому джерела, наближені до уряду, стверджують, що сама кількість виданих росіянам віз суперечить духу санкцій, пов’язаних з війною в Україні, та унеможливлює відстеження того, хто в’їжджає до ЄС і з якою метою.

За даними Euractiv, у 2025 році Італія видала більше шенгенських віз, ніж будь-яка інша країна блоку; при цьому Італія, Франція та Іспанія отримали три чверті всіх візових заявок від росіян.

Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Чехія практично повністю припинили видачу віз громадянам Росії, запровадивши національні обмеження, що виходять за межі заходів ЄС. Однак низка інших держав-членів продовжує видавати велику кількість віз, у деяких випадках навіть збільшуючи їхню кількість.

Родеріх Кізеветтер, провідний експерт із зовнішньої політики та політики безпеки від правлячої партії ХДС у Бундестазі, закликав ЄС негайно призупинити програму туристичних віз для росіян, назвавши її "необґрунтованою" як з точки зору безпеки, так і з моральної точки зору.

Він закликав ЄС обмежити видачу віз росіянам "до абсолютного мінімуму".

"Надмірна видача туристичних віз росіянам суперечить європейській стратегії ізоляції Росії. Це створює хибне враження нормалізації відносин для заможних росіян, саме для тих, хто отримує вигоду від царства терору Кремля", – заявив він.

Візи для росіян – новини

Раніше Польща закликала обмежити пересування російських дипломатів у Європейському Союзі та посилити контроль за в’їздом громадян Росії на тлі нещодавніх російських гібридних атак у Європі.

Тим часом Сербія, яка залишається однією з останніх європейських країн із безвізовим в’їздом для громадян Росії, готується до можливого приєднання до Шенгенської зони. Одним із наслідків такого кроку може стати запровадження віз для росіян.

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