Новий прем'єр-міністр визнав, що у Польщі грали на "антиукраїнських нотах" для виборів.

У Польщі визнали, що минулий уряд грав на "антиукраїнських нотах" під час виборів. Новий прем'єр-міністр Дональд Туск пообіцяв, що більше не буде вагатися у важливих рішеннях, які стосуються війни в Україні.

За словами Туска, прихильністю до України "гралася" польська партія "Право і Справедливість". Але за його каденції таких прецедентів не буде, заявив чиновник в інтерв'ю TVN24.

"Тому що, коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів", - пояснив він.

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Туск визнав: Україна своїм стриманням Росії дозволяє Польщі відчувати себе у відносній безпеці. Тому у майбутньому Варшава буде протистояти будь-яким дискредитуючим заявам щодо допомоги України, акцентував він. Наразі Туск, як прем'єр, вже висловлює відповідну позицію Польщі іншим європейським партнерам.

Чиновник вважає, що Європа має інвестувати більше грошей у зброю та оборону, зважаючи на те, що Росія вдало перевела свою економіку на "військові рейки".

"Ми не можемо вдавати, що нічого не відбувається. У такому питанні, як озброєння і підтримка України у війні, не може бути жодних вагань. Для мене це незаперечний факт", - резюмував він.

Росія може напасти на країни ЄС

На думку Дональда Туска, армія РФ може протягом найближчих кількох років зважитися на розширення війни та напасти на одну з країн Європи. Він заявив, що зі стратегічної точки зору - Європа являється однією з цілей Росії. Остання буде нарощувати власне виробництво зброї, і в разі, коли перевага стане очевидною, піде на Європу війною, вважає Туск.

У цьому контексті чиновник разом з міністром закордонних справ Радославом Сікорським підготував звернення до НАТО. Зазначимо, відповідну заяву Туск зробив після масованого ракетного удару по Україні.

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