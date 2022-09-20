Самопроголошений президент Білорусі заявив, що в Україні нібито створюються полки або батальйони для повалення влади.

Олександр Лукашенко заявив, що опозиція намагається повалити владу в Білорусі. Він заявив, що намагаються створити "нову Україну" та приєднати до блоку Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Все більше і більше отримую інформації, що ті втікачі і їхні родичі тут залягли тихенько, відлежалися; сьогодні розгортають бізнеси і прямо говорять про те, що, ось, ми тут зараз грошиків накопичимо, а потім ми тут влаштуємо Бучу", - заявив Лукашенко.

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Він зазначив, що в Україні нібито створюються угруповання для повалення влади і, щоб "відірвати Білорусь і приєднати до НАТО".

"Знову хочуть нову Україну тут в Білорусі створити. Це неприпустимо. Я про це говорю щиро і відверто. Щоб знали", - підкреслив політик.

Крім того, він нагадав про протести після виборів в 2020 році і заявив, що "весь час будуть крутити-каламутити" і в "потрібний момент знову підуть громити, бомбити, знущатися над людьми".

Як раніше повідомляв УНІАН, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не допустить, щоб Росії завдали "удару в спину". Він нагадав, що вже доручав опрацювати на практиці дії військових на кордоні з Україною з урахуванням "досвіду протидії", а також щодо прикриття кордону.

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