Лукашенко назвав "небезпечно" ситуацію в умовах війни Росії проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не допустить, аби Росії завдали "удару в спину"

Про це повідомляє провладне білоруське інформагентство "Белта".

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі із секретарем Радбезу Білорусі Олександром Вольфовичем.

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"Не треба нам дорікати, що ми там в Україні збираємося воювати та інше. Нам треба захистити свою батьківщину. І щодо підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, убік, збоку, з флангів по російських військах не повинно бути. І не буде. У цьому наше зобов'язання перед нашим союзником", - сказав Лукашенко.

При цьому Лукашенко нагадав, що вже доручав пропрацювати на практиці дії військових на кордоні з Україною з урахуванням "досвіду протидії", а також щодо прикриття кордону.

Лукашенко назвав "небезпечно" ситуацію в умовах війни Росії проти України, закликав підконтрольну йому владу нічого не боятися і підіймати по тривозі не лише регулярні війська, але й народне ополчення, яке начебто формується.

"Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення - перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка в них зброя, значить, треба", - заявив білоруський диктатор.

Як писав УНІАН, 17 вересня стало відомо, що військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 24 вересня.

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