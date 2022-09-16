В Білорусі навчання ЗС РБ продовжені як мінімум до 24 вересня.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram.
18 вересня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 17 вересня.
Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає наступним чином:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 24.09;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 23.09;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 24.09;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 23.09;
- 212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 23.09;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановичський район) 23.09;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 23.09;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 24.09.
Чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальне число продовжень склало 21 тиждень.
"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Білорусі на військових навчаннях почали перевіряти зняту зі зберігання техніку.