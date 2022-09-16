Загальне число продовжень склало 21 тиждень.

В Білорусі навчання ЗС РБ продовжені як мінімум до 24 вересня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram.

18 вересня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 17 вересня.

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Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає наступним чином:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 24.09;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 23.09;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 24.09;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 23.09;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 23.09;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановичський район) 23.09;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 23.09;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 24.09.

Чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальне число продовжень склало 21 тиждень.

"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі на військових навчаннях почали перевіряти зняту зі зберігання техніку.

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