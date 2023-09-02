Навчання включатимуть 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з країн НАТО.

У Балтійському морі відбудуться великі військово-морські навчання країн НАТО і партнерів за участю близько 30 кораблів і понад 3000 західних військовослужбовців, які вперше відпрацюють реагування на можливий напад Росії. Як повідомляє Reuters, про це заявив глава ВМС Німеччини Ян Крістіан Каак.

"Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про пильність", - сказав він. - Надійне стримування повинно включати в себе здатність атакувати".

Відзначається, що в двотижневих навчаннях "Північне узбережжя", які почнуться 9 вересня, візьмуть участь війська з усіх країн НАТО, розташованих на Балтійському морі, а також зі Швеції, яка незабаром стане її членом, і з небалтійських союзників — США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції. Вони будуть відпрацьовувати десантні операції і удари з моря на сушу.

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Крім того, ще одним напрямком навчань буде забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море в разі блокування Сувалкського коридору.

"Фінляндія і країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувалкський коридор буде перекритий – а це можна легко зробити, оскільки там всього дві дороги і одна залізнична лінія - тоді нам залишаться тільки морські шляхи, і саме туди нам потім доведеться пробиватися", - сказав Каак.

Сувалкський коридор - що потрібно знати

Сувалкський коридор з'єднує територію балтійських країн з Польщею та іншими країнами НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.

Маючи ширину всього близько 100 км, Сувалкський коридор може бути легко перерізаний зустрічними ударами наступаючих військ з боку Калінінграда і Білорусі. У цьому випадку країни Балтії повністю позбавляються сухопутного зв'язку з Польщею і в цілому країнами НАТО, опиняючись в повному оточенні чисельно переважаючих військ Росії і Білорусі.

Раніше у зв'язку з прибуттям "вагнерівців" в Білорусь заявлялося про можливу спробу перерізання Сувалкського коридору.

Безпека в Балтійському морі

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над міжнародною стратегією забезпечення безпеки в Чорному і Азовському морях. При цьому він зазначав, що завданням України є створення союзу з країнами НАТО за спільною захисту від російської агресії не тільки Черногоморского і Азовського узбережжя, але також і Балтійського простору.

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