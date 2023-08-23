Він зауважив, що одним з важливих напрямків буде демілітаризація Криму.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна працює над майбутньою стратегією безпеки в Чорному і Азовському морях та прокоментував, з чого вона буде складатися. Про це глава держави заявив під час брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи.

"Щодо стратегії (безпеки у Чорному і Азовському морях – ред.) – вона ще не була презентована, вона частково була у промовах… Вона буде з безпекових питань складатись, з гуманітарних. З екологічних питань і економічних питань тощо. Також це питання деокупації Криму, питання повернення людей, реінтеграції Криму і суспільства кримського в Україну. Повернення і розвиток Криму", - заявив Зеленський.

Також він зауважив, що одним з важливих напрямків буде демілітаризація Криму.

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"Але розраховувати, що Крим буде після деокупації повністю без (захисту)… Я про це чув, що хтось каже, що це буде просто туристичний оазис, це не є правдою, і ніхто більше не дозволить мати можливість окупувати Крим. Тому флот буде, якщо коротко, і захищеність військова Криму буде, але українського. Український захист. Щодо деокупації Криму, я не впевнений, що ми вправі сьогодні говорити про військову деокупацію Криму публічно", - заявив президент.

При цьому він розповів, що наразі Україна працює над міжнародною стратегією забезпечення безпеки в Чорному і Азовському морях:

"Коли ми будемо домінувати, тоді буде безпека в Чорному і Азовському морях. Що стосується наших партнерів, скажу відверто – проводжу розмови, і дипломатам поставлене завдання підготувати безпековий союз, не всупереч НАТО, а також з країнами НАТО, країн чорноморського узбережжя, щоб у нас був спільний захист від російської агресії чорного і азовського узбережжя. Я б сказав більше: азовського, чорного і балтійського простору".

Заяви Зеленського на брифінгу

Зокрема, президент заявив, що Україна не обміняє свої території на членство у будь-якому союзі. Він наголосив, що як у президента у нього однозначна позиція щодо питання українських територій.

Також він розповів, яким бачить майбутнє Криму після деокупації. За словами Зеленського, зокрема, планується розвиток економіки півострова, а також відкриття робочих місць.

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