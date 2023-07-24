У Польщі створюють нові підрозділи спеціально для оборони найвразливішої ділянки кордону.

У Польщі створюють нові армійські підрозділи спеціально для зміцнення оборони так званого Сувалкського коридору на тлі погроз, що звучать з Москви. Про створення першого такого підрозділу - саперного батальйону - напередодні оголосив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

"Ми дбаємо про безпеку східного флангу! У серпні буде сформовано саперний батальйон. Це ще одна військова частина, побудована нами з нуля, і, запевняю вас, не остання. Скоро я повідомлю вам про нові інвестиції [в безпеку]", - написав він у своєму Twitter.

Як уточнили в Міноборони Польщі, основним завданням батальйону буде зміцнення стіни вздовж кордону з Білоруссю і зміцнення Сувалкського коридору.

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Проблема Сувалкського коридору

Особливості накреслення державних кордонів сформували відносно вузьку смугу польської території, затиснуту між Калінінградською областю РФ і Білоруссю. Маючи ширину всього близько 100 км, Сувалкський коридор може бути легко перерізаний зустрічними ударами наступаючих військ з боку Калінінграда і Білорусі. У цьому випадку країни Балтії повністю позбавляються сухопутного зв'язку з Польщею і в цілому країнами НАТО, опиняючись в повному оточенні чисельно переважаючих військ Росії і Білорусі.

В середині липня на тлі новин про прибуття тисяч найманців "Групи Вагнера" в Білорусь глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов публічно заявив, що їхнім завданням може стати спроба перерізання Сувалкського коридору.

"Зрозуміло, що "вагнера" пішли в Білорусь, щоб навчати там збройні сили, але насправді не тільки і не стільки для цього. Є такий Сувалкський коридор. І ось цей коридор, в разі чого, нам дуже потрібен. < ... > Мова йде про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години", — заявив Картаполов.

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