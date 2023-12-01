Кірбі зауважив, що США та інші країни вже передали Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, Hawk і Avenger, а також інші системи ППО.

У Сполучених Штатах Америки зосередилися на трьох пріоритетних напрямках допомоги Україні, щоб вона могла пройти зиму на тлі загрози повторних атак Росії по об'єктах критичної інфраструктури. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Під час свого брифінгу він зазначив, що президент США Джо Байден і його радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван доручили уряду визначити зусилля щодо допомоги Україні для проходження зими пріоритетом.

"Тому ми зосередилися на просуванні трьох ключових напрямків. По-перше, ми посилюємо можливості української протиповітряної оборони, щоб вони могли збивати російські ракети і іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру", – наголосив він.

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Кірбі зауважив, що США та інші країни вже передали Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, Hawk і Avenger, а також інші системи ППО.

"По-друге, ми допомагаємо Україні зміцнити її енергетичну інфраструктуру", – додав він.

Було передано захисне обладнання, серед якого спеціальні сітки, арматура і бар'єри HESCO для захисту важливих об'єктів.

По-третє, за словами Кірбі, Україні передають резервне обладнання та матеріали. Йдеться про, в тому числі, високовольні автотрансформатори, промислові паливні генератори і мобільне автономне обладнання, "щоб підвищити стійкість і запобігти втратам тепла і електроенергії".

Допомога Україні: останні новини

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українські військові отримають додаткові системи IRIS-Т, Patriot і Hawk. За його словами, ця допомога буде результатом діяльності створеної в рамках "Рамштайна" коаліції ППО, лідерами якої є Німеччина і Франція.

Крім того, Франція збільшить поставки боєприпасів Україні в 2024 році. Таку заяву інженер-генерал з озброєння, голова Фонду підтримки України Жан-Франсуа Док.

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