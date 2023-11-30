Сигнали від західної коаліції вселяють оптимізм щодо додаткових постачань.

Українські захисники отримають додаткові системи протиповітряної оборони західних зразків, такі як IRIS-Т, Patriot, а також комплекси Hawk.

Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ця військова допомога стане результатом діяльності створеної коаліції Німеччини та Франції в рамках Контактної групи "Рамштайн". За словами Ігната, сигнали від західної коаліції вселяють оптимізм щодо додаткових постачань засобів ППО, якими посилять регіони України.

"Це дає нам певний оптимізм у тому, що нам все ж таки допоможуть додатковими коштами. Це і комплекси IRIS, Patriot, також комплекси Hawk, і всі інші додаткові, які обіцяні і Німеччиною, і Францією, і іншими країнами", — зазначив речник.

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Він наголошує, що Україні потрібно більше західної техніки. Ця зброя буде дуже корисною проти російських безпілотників Shahed, оскільки атаки саме цими засобами посилюються. Ігнат також нагадав про зустрів президента Володимир Зеленського з повітряним командуванням "Південь", на якій обговорили посилення зони відповідальності додатковими засобами протиповітряної оборони.

Війна в Україні - посилення ППО

Нещодавно Зеленський назвав п'ять причин важливості посилення української системи протиповітряної оборони. Він додав, що з 2022 року Україна звільнила більше половини окупованої Росією землі.

22 листопада стало відомо, що партнери України створили нову коаліцію, яка спрямована на посилення протиповітряної оборони.

На території України на сьогодні працюють різні комплекси протиповітряної оборони західного зразка, зокрема NASAMS, IRIS-T, Patriot. Ігнат вважає, що найкращою є німецька IRIS-T.

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