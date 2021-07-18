Країна постраждала від повеней: вже загинули щонайменше 20 людей.

Бельгійський телеканал у прямому ефірі зняв обвалення частини житлового будинку через повінь - просто під час інтерв'ю мера.

Про це пише The Guardian.

Мер комуни Пепенстер Філіп Годен давав інтерв'ю кореспондентці телеканалу VTM на тлі затопленої вулиці. Репортер звернула увагу політика, що в одному з будинків через потоп утворилася діра у стіні. Після цього стіна будівлі раптово зовсім зруйнувалася, а вміст кімнат винесло на вулицю і підхопило потоком води.

За кілька хвилин камери також зняли двох людей, стрибаючих з даху будинку на сусідню будівлю.

Стихійне лихо в Бельгії

Цього тижня одразу кілька бельгійських провінцій були оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та затоплення.

Без електрики залишалися тисячі людей, порушилося транспортне сполучення, вулиці міст почали перетворюватися на бурхливі річки.

Є загиблі та постраждалі. Як повідомляє Reuters, у країні оголосили Національний день жалоби наступного тижня, оскільки кількість загиблих у п'ятницю досягла вже 20 осіб. Ще принаймні 20 людей вважаються зниклими безвісти.

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Автор: Катерина Комолова