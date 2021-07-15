На європейські країни обрушився циклон, через який річки, що вийшли з берегів, змивали будинки і машини

Розгул негоди продовжує збирати численні жертви в Центральній Європі - кількість загиблих у Німеччині і Бельгії наближається до півсотні людей.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Посилаючись на дані місцевої поліції, видання передає, що в результаті викликаних циклоном "Бернд" паводків в землях Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини загинули 42 особи, а не менше як 70 інших вважаються зниклими безвісти.

Потоки річок, що вийшли з берегів, забирають автомобілі і змивають будівлі. Закрито школи і порушено транспортне сполучення - до деяких будинків неможливо дістатися навіть на човні.

Влада району Шульд-Бай-Аденау вже оголосила надзвичайний стан - через погоду 25 будинків тут опинилися під загрозою обвалення.

Ще не менш як шестеро осіб загинули в сусідній Бельгії. Влада одного з найбільших міст - Льєжа - вже закликала всіх місцевих жителів до евакуації. Також евакуювали близько 2 тис. жителів Шодфонтена.

На цьому тлі на півдні Бельгії призупинено залізничне сполучення.

Також постраждали Люксембург і Нідерланди - повінь пошкодила багато будинків в голландській провінції Лімбург. Також були евакуйовані постояльці багатьох будинків престарілих.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже подякувала рятувальникам за боротьбу з наслідками стихії.

"Я шокована катастрофою, яка обрушилася на багатьох людей в районах повені", - заявила глава федерального уряду Німеччини.

🌧 La crue de la Vesdre atteint une ampleur dramatique à Verviers dans l'est de la Belgique ce matin ! Certaines rues sont noyées sous près de 2 mètres d'eau ! (© Katia Bogaert) pic.twitter.com/yDGNgflP1y — Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2021

Єврокомісія запропонувала постраждалим країнам допомогу на рівні ЄС.

"ЄС готовий допомогти. Країни, які зачепило, можуть звернутися до механізму цивільної оборони ЄС", - написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Однак, як очікується, найближчими днями ситуація може лише погіршитися - метеорологи прогнозують продовження злив.

Нещодавно ураган пронісся Варшавою, пошкодивши кілька десятків будинків. Найбільше дісталося південним околицям міста. Там залило вулиці, повалило дерева, затопило одну зі станцій метро.

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Автор: Станислав Кожемякин