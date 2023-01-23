Там запевнили, що як тільки отримають такі запити, оброблять їх швидко, але з дотриманням всіх процедур.

Німеччина не отримувала запитів від Польщі або будь-якої іншої країни про дозвіл на передачу Україні танків німецького виробництва Leopard 2.

Про це заявив представник уряду Штеффен Хебестрейт, передає CNN. "До цього дня ми не отримали запити, - сказав Хебестрейт - а якщо вони попросять, то є певна процедура. Я не можу вам сказати, чи це займе кілька днів або кілька місяців".

При цьому він пообіцяв, що будь-який запит буде "оброблений з необхідною швидкістю, яка потрібна, але, звичайно, і з необхідною ретельністю, якої вимагають такі процедури".

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За даними аналітичного центру Європейської Ради з міжнародних відносин, Польща є однією з 13 європейських країн, що мають на озброєнні німецькі танки Leopard 2. Однак для їх відправки Україні потрібен дозвіл Німеччини.

Хебестрейт спробував також виправдати вагання Берліна з приводу поставок танків і заявив, що "варто зважити і обміркувати безліч речей, перш ніж безрозсудно піти на крок, про який потім гірко пошкодуєш". Він зазначив, що інші країни, такі як Іспанія, також мають сумніви щодо потенційної передачі танків.

Чому Німеччина відмовилася надати Україні Leopard 2

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники не змогли прийняти рішення про передачу танків Leopard 2 Києву. Він запевняє, що його країна не блокує це рішення, але тривають дискусії.

Пісторіус дав зрозуміти, що Німеччина перевіряє можливості своєї промисловості і склади Бундесверу, щоб негайно відправити танки в Україну відразу після прийняття рішення.

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