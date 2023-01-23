Безкомпромісність Берліна щодо поставок німецьких танків Україні суперечить принципам міжнародного права та головним європейським цінностям, а також робить становище країни дуже слабким, вважає польський дипломат.

Німеччину чекає дипломатичний провал та міжнародна ізоляція, якщо вона не змінить позицію і продовжить блокувати поставки німецьких танків Leopard 2 Україні.

Як зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик в ефірі місцевого радіо, така безкомпромісність у майбутньому обернеться слабкістю для Німеччини, адже її позиція суперечить принципам міжнародного права та головним європейським цінностям.

"Німеччина, не погодившись відправити танки потрапляє в певну міжнародну ізоляцію і їх положення буде дуже слабким, якщо вони будуть продовжувати займати цю позицію", - сказав дипломат.

Також він прокоментував заяву головного дипломата Німеччини Анналени Бербок про те, що німецький уряд нібито не проти, щоб Польща поставила Україні ті танки Leopard 2, які є у Варшави в запасі. Він зазначив, що раніше не чув такої пропозиції від Берліна - це для нього в новинку.

Позиція Німеччини з приводу поставок Leopard-2 Україні

Раніше глава МЗС ФРН Анналена Бербок на зустрічне запитання журналістів щодо можливості поставок танків Leopard 2 Україні з боку третіх країн світу, наприклад, з Польщі, зазначила, що Бундестаг не заперечуватиме.

20 січня новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що союзники не мають одностайної думки щодо постачання сучасних танків західного виробництва Україні.

При цьому ЗМІ пишуть, що партнери Києва всіляко тиснуть на німецький уряд для того, щоб домогтися прогресу в цьому питанні. Повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін навіть посварився через цю тему з найближчим радником канцлера Німеччини Вольфгангом Шмідтом.

Як відомо, глава МЗС України Дмитро Кулеба вже не раз закликав Бундестаг переглянути свою думку в питанні про постачання танків. Він говорив, що Німеччина може дозволити іншим країнам передати німецькі Leopard-2 Україні, якщо ФРН боїться брати на себе таку відповідальність.

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