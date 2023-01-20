Борис Пісторіус дав зрозуміти, що Німеччина перевіряє можливості своєї промисловості, робить ревізію на складах Бундесверу, щоб негайно надіслати танки до України одразу після ухвалення даного політичного рішення.

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") західні союзники не змогли одностайно ухвалити рішення про передачу Києву танків Leopard 2.

Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус для FAZ, у антиросійської коаліції немає одностайної думки.

"Є вагомі аргументи на користь поставки, є вагомі аргументи проти", - сказав Пісторіус.

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Він зауважив, що Німеччина не блокує це рішення, але наразі тривають дискусії і в майбутньому, можливо, Україна таки отримає танки Leopard 2.

Пісторіус дав зрозуміти, що Німеччина перевіряє можливості своєї промисловості, робить ревізію на складах Бундесверу, щоб негайно надіслати танки до України одразу після ухвалення даного політичного рішення.

"Цей день може настати", - подарував надію Україні Пісторіус.

Німецький міністр зізнався, що не знає, чи дозволить його країна полякам передавати Leopard 2 Києву. Це рішення ухвалить канцлер ФРН Олаф Шольц. Водночас за словами Пісторіуса, Польща має право навчати українських військових керувати "Леопардами".

Танки Leopard 2 для України

Вже давно тривають дискусії про те, щоб передати для ЗСУ німецькі танки. Раніше Олаф Шольц казав про те, що "ФРН не хоче допустити розширення масштабів війни". Потім канцлер погодився надати танки Україні, але лише за умови, що США передадуть Abrams для ЗСУ.

19 січня Бундестаг провалив голосування щодо надання танків Києву.

18 січня Європарламент закликав Шольца терміново передати Україні танки Leopard 2.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard.

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