Про обстріл повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив про роботу ППО у небі над Шебекінським округом. Система ППО спрацювала кілька разів.

Про перший обстріл він відписався у своїй соціальній мережі о 19:02.

"Над Білгородським районом і Шебекінським округом спрацювала наша система ППО. Збито 2 снаряди", - написав Гладков Telegram.

Приблизно через годину він повідомив про ще один масований обстріл Білгородського району та Шебекінського округу.

"ППО відпрацювала. За попередніми даними, постраждалих немає. Наслідки на землі уточнюються", - уточнив він.

Вибухи в Бєлгороді

У ніч на вівторок, 17 січня, у російському Бєлгороді й області також пролунали вибухи. Тоді повідомлялося про велику кількість "хлопків" в Яковлівському районі, Дубовому і самому Бєлгороді.

15 січня стало відомо, що командир взводу окупантів у Білгородській області підірвав гранату поруч з боєприпасами. В результаті цього виникла масштабна пожежа, є загиблі.

З початку повномасштабного вторгнення РФ російські війська регулярно атакують прикордонні райони України, запускаючи по них ракети з Бєлгородської області.

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