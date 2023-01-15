В результаті інциденту виникла масштабна пожежа.

Командир взводу окупантів в Бєлгородській області підірвав гранату прямо в розташуванні поруч з боєприпасами. В результаті сталася детонація і виникла масштабна пожежа. Серед ворожих солдатів є загиблі і поранені.

Як повідомили росЗМІ, інцидент стався на хуторі Тоненьке в Корочанському районі Бєлгородської області. Видання Regnum з посиланням на свої джерела в місцевих екстрених службах повідомило, що винуватця звали Дмитро Л. Він нібито заради жарту вирішив підірвати ручну гранату РГД-5 і кинув її поруч зі складом боєприпасів.

В результаті почалася детонація і пожежа, яка охопила площу розміром 450 метрів квадратних. Полум'я гасили протягом чотирьох годин. Джерела повідомили, що в результаті інциденту 3 окупантів загинули, 8 пропали безвісти, а 16 отримали поранення. Серед останніх числиться і винуватець. При цьому за даними інших росЗМІ, постраждалих менше — близько 10 осіб. Всі загиблі і поранені були мобілізованими.

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Зараз місце вибуху оточили, тому що існує ризик подальшої детонації окремих боєприпасів. Слідчі вже відкрили кримінальну справу за ч. 3 статті 349 КК РФ — про порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть двох і більше осіб.

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Раніше на цьому тижні під час ремонту танка Т-72 в Бєлгородській області вибухнув боєприпас. В результаті один танк був повністю знищений, а ще два отримали пошкодження.

Мобілізовані з Новосибірської області після прибуття на фронт попросилися додому. Вони поскаржилися, що відразу потрапили під артилерійський вогонь, а скоро доведеться вирушати на передову, звідки всі приїжджають або 200-ті, або 300-ті.

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