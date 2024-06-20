США вирішили змінити пріоритет у наданні ракет до систем протиповітряної оборони NASAMS та Patriot, поділився радник Білого дому.

Триває війна в Україні проти Росії, і влада США ухвалила складне рішення щодо надання українській державі допомоги для захисту її неба.

Радник Білого дому Джон Кірбі у четвер, 20 червня, під час телефонного брифінгу сказав, що "уряд Сполучених Штатів ухвалив складне, але необхідне рішення змінити пріоритети у найближчих поставках військової продукції іншим країнам, зокрема, ракет Patriot і NASAMS (засоби протиповітряної оборони, - Ред.), відправивши їх в Україну". Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на відомості свого кореспондента.

За його словами, йдеться про те озброєння, яке на замовлення інших держав виробляє американський військово-промисловий комплекс. Кірбі підкреслив, що ракети, які сходять з конвеєра, відразу відправлять на потреби української армії. Радник Білого дому запевнив, що замовники озброєння отримають свої замовлення, просто трохи згодом.

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Видання CNN, посилаючись на відомості високопоставленого чиновника з Білого дому, а також дані джерел у Конгресі США, писало, що українська держава піднялася на перше місце в списку пріоритетних одержувачів американських засобів ППО.

Крім того, стало відомо, що Румунія передасть нашій державі систему Patriot, однак хоче отримати аналогічне озброєння для захисту свого повітряного простору. Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що українцям додатково потрібно ще щонайменше сім систем Patriot, щоб найближчим часом захистити від російських ударів з повітря основні міські агломерації.

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