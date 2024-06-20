Україну посунули на перше місце в списку отримувачів американської ППО. Решті світу довежеться зачекати принаймні 16 місяців.

Україна піднялася на перше місце у списку пріоритетних отримувачів американських засобів ППО. Перші поставки стартують вже цього літа. Про це розповів CNN високопоставлений чиновник Білого дому та джерела в Конгресі.

Представник Білого дому назвав це рішення "досить екстраординарним" коригуванням політики в критичний для України момент. Поставки в Україну почнуться цього літа, і поки невідомо, скільки країн ця ситуація зачепить.

"Якби ми не зробили цього для України, вони б не змогли підтримувати свої критичні запаси протиповітряної оборони до зими. Це рішення приймається, щоб гарантувати, що вони зможуть захищатися від цих невпинних російських ракетних і безпілотних атак", — сказав чиновник.

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Джерела CNN уточнили, що виведення України на перше місце в списку отримувачів зброї стосується перш за все ракет-перехоплювачів до систем Patriot і NASAMS. Пріоритет зберігатиметься до отримання Києвом "достатньої кількості" цих критично важливих засобів протиповітряної оборони. При цьому називається строк – щонайменше 16 місяців.

Представники Державного департаменту та Пентагону докладають "інтенсивних дипломатичних зусиль", щоб повідомити постраждалим країнам про те, що вони отримають ракети-перехоплювачі із затримкою, сказав представник Білого дому.

Джерела, з якими спілкувалися журналісти, або не знають, або не розкривають список країн, яким доведеться постояти в черзі за американськими ППО. Єдине, що було сказано ствердно – виведення України в пріоритет не вплине на експорт ППО до Тайваню.

"Поки що, принаймні в приватних дискусіях, багато з цих країн зрозуміли і оцінили необхідність цього рішення. Якби будь-хто з наших партнерів опинився в такій життєвій ситуації, як та, в якій зараз перебуває Україна, ми б зрушили небо і землю, щоб допомогти їм, і так сталося, що зараз цією країною є Україна", - сказав чиновник Білого дому

За даними CNN, ідею скоригувати глобальний список поставок американської ППО вперше висловив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван у середині квітня, коли Росія посилила свою повітряну кампанію проти України, а Конгрес ще не встиг ухвалити нову програму військової допомоги.

Пентагон запропонував варіанти, як це реалізувати, і фінальний план вивести Україну на перше місце в списку пріоритетів був готовий наприкінці травня.

"Ми зараз ефективно мобілізуємо наш оборонний промисловий потенціал, щоб отримати ракети-перехоплювачі ППО, які рухаються з конвеєра прямо в Україну, що забезпечить їх достатньою кількістю, щоб вони могли захищатися від російських ракетних атак в осяжному майбутньому", – сказав співрозмовник видання.

Байден поділився новиною із Зеленським минулого тижня, коли вони зустрілися на полях саміту G7 в Італії, сказав чиновник.

Поставки західної зброї в Україну

Як писав УНІАН, сьогодні стало відомо, що Румунія передасть Україні американський зенітний ракетний комплекс Patriot, однак хоче отримати аналогічну систему для захисту власного неба. Зазначається, що рішення було ухвалено з огляду на значне погіршення безпекової ситуації в Україні в результаті постійних і масованих нападів Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну.

Також ми розповідали, що Південна Корея планує переглянути свою політику щодо поставок озброєння Україні. Раніше Сеул надавав лише фінансову та гуманітарну допомогу, але через підписання угоди про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР тепер це може змінитися.

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