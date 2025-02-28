У Трампа заявили, що нікому не дадуть "скористатися" Америкою.

У Білому домі відреагували на суперечку, яка виникла між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом і віце президентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті 28 лютого.

Відповідний допис на платформі Х опублікувала спеціальна помічниця президента та радниця з комунікацій Марго Мартін.

Вона запевнила, що Трамп і Венс "завжди підтримуватимуть Америку та тих, хто поважає нашу позицію у світі".

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"Президент Трамп і віце-президент Венс завжди підтримуватимуть Америку та тих, хто поважає нашу позицію у світі. Америкою ніколи не скористаються", - написала Мартін.

Суперечка між Зеленським і Трампом

Як повідомляв раніше УНІАН, 28 лютого між президентами України та США, а також віцепрезидентом США Ді Венсом у прямому етері виникла запекла суперечка. На слова Ді Венса про те, що зараз має заговорити дипломатія, український президент нагадав про недоговороспроможність кремлівського правителя Володимира Путіна.

Також Ді Венс заявляв, що Україна має нестачу чоловіків на фронті і Київ не може заперечувати, що має проблеми. Зеленський відповів, що той навіть не був в Україні, та додав, що під час війни всі країни мають проблеми.

Також президент США заявив, що Зеленський має бути вдячним Штатам, оскільки він "не має потрібних карт на руках" і не може говорити Вашингтону "хочу те - хочу се".

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