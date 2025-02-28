Президент США висловив сподівання, що війна між Україною і Росією скоро закінчиться.

Президент США Дональд Трамп запевнив, що продовжить надсилати зброю в Україну, але при цьому уточнив, що зброї не буде багато, оскільки він сподівається, що війна завершиться.

Про це Трамп сказав під час пресконференції 28 лютого у Білому домі, пише BBC.

"Відповідь - так. Але, сподіваюся, нам не доведеться надсилати багато, тому що я з нетерпінням чекаю, щоб це було зроблено швидко", - відповів Трамп на запитання журналістів про те, чи продовжуватиме він постачати зброю Україні, якщо війна не завершиться.

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Як відомо, у п’ятницю, 28 лютого, президент США зустрічається у Білому домі із президентом України Володимиром Зеленським. Останній прибув до Вашингтона для підписання угоди про корисні копалини.

Візит Зеленського до США

Як повідомляв раніше УНІАН, під час зустрічі Зеленський показав Трампу фото українських військових, які були в російському полоні. На одному із зображень видно було Володимира Шевченка - українського військовополоненого, який провів у російській в'язниці понад два роки.

Зеленський у прямому етері жорстко посперечався із Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. На слова Ді Венса, що зараз має заговорити дипломатія, український президент нагадав про недоговороспроможність кремлівського правителя Володимира Путіна, якого ніхто не зупиняв з 2014 року.

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