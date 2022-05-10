Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про старт другого етапу перевірки сил реагування.

У Білорусі починається другий етап раптової "перевірки" військ. У Міноборони республіки перевірку назвали "адекватною реакцією на навчання НАТО".

Про старт другого етапу перевірки сил реагування оголосив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

"Все це сплановано в рамках того, що... адекватна реакція на навчання, які з 1 травня проходять на території країн НАТО під назвою "Захисник Європи". Ми бачимо кожен їхній рух, бачимо, які батальйонні тактичні групи задіюються, на яких полігонах, які питання вони збираються відпрацьовувати", – заявив він.

"Відповідно, розуміючи, в тому числі й певні загрози, які можуть виходити від них, ми адекватно реагуємо, на ці напрямки висуваємо відповідні війська", – додав Хренін.

Раніше повідомлялося, як Лукашенко висловився про загрозу застосування Росією ядерної зброї проти України.

Також Лукашенко заявив, що так звана в Росії "спецоперація" в Україні "затягнулася":

"Я недостатньо занурений в цю проблему, щоб сказати, чи йде вона за планом, як кажуть росіяни, або так, як я це відчуваю. Хочу ще раз підкреслити, Я відчуваю, що ця "операція" затягнулася".

Крім того, він заявив, що Білорусь зі свого боку не збирається "розв'язувати війну".

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