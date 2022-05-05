Олександр Лукашенко запевнив, що "робить все, щоб зупинити війну".

Олександр Лукашенко заявив, що не очікував, що "операція" Росії в Україні затягнеться. Він запевнив, що "робить все, щоб зупинити війну".

Таку заяву Лукашенко зробив в інтерв'ю Associated Press.

"Я недостатньо занурений в цю проблему, щоб сказати, чи йде вона за планом, як кажуть росіяни, або так, як я це відчуваю. Хочу ще раз підкреслити, Я відчуваю, що ця операція затягнулася", - заявив Лукашенко.

При цьому він звинуватив Україну в"провокації Росії".

"Ми категорично не прийнятний ніякої війни. Ми зробили та робимо зараз все, щоб не було війни. Завдяки мені почалися переговори між Україною і Росією. Але чому Україна, на території якої фактично йде війна, бойові дії, гинуть люди, чому Україна не зацікавлена в цих переговорах?" - відрапортував Лукашенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ увірвалася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення його армії на нашу територію поки немає, але територію Білорусі використовує Росія для завдання ракетних ударів по Україні, ведення розвідки та дислокації військ.

При цьому Росія нещадно обстрілює Україну балістичними ракетами з кораблів у Чорному та Азовському морях, а також з Білорусі. Станом на 4 травня з дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі по українській території була запущена як мінімум 631 ракета.

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