Політик запевнив, що Мінськ нікому не загрожує.

Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не зацікавлений у збройному конфлікті. Він вказав, що Білорусь не загрожує безпеці Європи.

Про це пише "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, він знає, хто йому протистоїть, та запевнив, що Мінськ нікому не загрожує.

"Щобільше, та й погрожувати ми не можемо: ми знаємо, хто нам протистоїть", - заявив політик.

Також він заявив, що не має наміру розв'язувати війну.

"Тому розв'язувати якийсь конфлікт, якусь війнушку на Заході абсолютно не в інтересах білоруської держави. Тому нехай Захід спить спокійно", - підсумував Лукашенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ увірвалася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення його армії на нашу територію поки немає, але територію Білорусі використовує Росія для завдання ракетних ударів по Україні, ведення розвідки та дислокації військ.

29 квітня Лукашенко відзначився дивною заявою. Він вважає, що без диктатури в країні білоруси "ходили б голитьбою".

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