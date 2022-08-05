У них автори висміюють самопроголошеного президента країни та його режим.

Білоруський суд визнав екстремістськими матеріалами два стікер-паки з месенджера Telegram, що висміюють самопроголошеного президента країни.

Зокрема, під заборону потрапили "Luka" і "Sasha 3%", які являють собою карикатури на Лукашенка і його режим, пишуть місцеві телеграм-канали. Наприклад, деякі стікери – це слогани "Дави таргана" і "Падайце Презіденту".

Зауважимо, що мем "Саша 3%" народився у 2020-му, коли новинні портали Білорусі запитали у читачів, за кого вони голосуватимуть на прийдешніх виборах. За даними соцопитувань, Лукашенко повинен був набрати всього 3%.

Додамо, що кількома місяцями раніше в Білорусі закрили ряд незалежних профспілок. Їх звинуватили в тому, що "керівники т ряд членів цих структур брали активну участь у масових заходах, що порушують громадський порядок".

Крім того, представників незалежних профспілок також звинувачують у поширенні "екстремістської продукції".

А тим часом, за даними британської розвідки, Путін посилив тиск на самопроголошеного президента Білорусі. Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни проти України, заявивши напередодні, що Київ повинен прийняти вимоги РФ щодо припинення війни.

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