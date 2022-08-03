Таке рішення 27 липня виніс так званий суд Ленінського району міста Могильова.

Соцмережі радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича визнані "екстремістськими" в Білорусі.

Про це повідомляють місцеві активісти "Беларускі Гаюн" в Telegram-каналі.

Таке рішення ще 27 липня виніс так званий суд Ленінського району міста Могильова.

У Білорусі екстремістськими визнали youtube-канал Alexey Arestovych, сторінку alexey.arestovich в Instagram, фейсбук-аккаунт "Олексій Арестович" і телеграм-канали Arestovich / Official і Arestovich | Олексій Арестович.

"Звичайно, оригінальний подарунок від лукашеківського суду. Але взагалі-то в Білорусі це вважається своєрідним знаком якості, так-так", - прокоментували активісти рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, радник голови ОПУ Олексій Арестович сьогодні, 3 серпня, відзначає своє 47-річчя. На честь цього дня він написав пост, в якому поміркував про своє призначення.

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