Керівники організацій також брали участь у масових протестах.

Верховний суд Білорусі ліквідував низку незалежних профспілок країни. Також була ліквідована Асоціація профспілок "Білоруський конгрес демократичних профспілок".

Про це повідомили у Генеральній прокуратурі Білорусі.

"Суд виніс рішення про припинення діяльності Вільної профспілки Білоруської, Вільної профспілки металістів, Білоруської незалежної профспілки гірників, хіміків, нафтопереробників, енергетиків, транспортників, будівельників та інших працівників, Білоруської профспілки працівників радіоелектронної промисловості", - йдеться у заяві.

Їх звинуватили у тому, що "керівники та низка членів цих структур брали активну участь у масових заходах, що порушують громадський порядок".

Крім того, представників незалежних профспілок також звинувачують у розповсюдженні "екстремістської продукції".

У Генпрокуратурі стверджують, що судові рішення були ухвалені на підставі доказів, що "підтверджують факти порушень Конституції".

Нагадаємо, дещо раніше у Білорусі студентка отримала шість із половиною років тюрми за репост із засудженням війни.

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