Міноборони Білорусі заявляє, що розглядає дві версії події.

Начальник управління зенітних ракетних військ Білорусі, полковник Кирило Казанцев прокоментував падіння ракети у РБ. Він продовжує стверджувати, що ракета - українська, а сам інцидент - "провокація з боку ЗСУ".

Відповідне відео поширили у Міноборони Республіки Білорусь. "Як зазначалося раніше, в Іванівському районі засобами протиповітряної оборони була вражена ціль, яка прилетіла з українського боку. Бойові розрахунки відпрацювали штатно. Але щодо цього інциденту залишаються питання", - заявив Казанцев.

Міноборони Білорусі заявляє, що розглядає дві версії події:

Відео дня

ненавмисний пуск зенітної керованої ракети через низьку навченості розрахунку або несправності ракети;

навмисна провокація Збройних сил України.

На території Білорусі 29 грудня впала ракета - Мінськ звинуватив Україну

У четвер, 29 грудня, Міноборони РБ заявило, що ППО Білорусі збила українську ракету під час масованої ракетної атаки Росії по Україні.

"У ході перевірочних заходів попередньо встановлено, що уламки належать зенітній керованій ракеті С-300, випущеній з території України", — повідомили в МО Білорусі.

У Міністерстві оборони України заявили про готовність до участі в розслідуванні інциденту з падінням ракети С-300 в Білорусі під час масованої ракетної атаки росіян. Київ готовий запросити до участі в такому розслідуванні авторитетних експертів з-поміж держав, які не пов'язані з підтримкою держави-терориста Росії в будь-якій формі.

29 грудня в Білорусі заявили, що викликали в МЗС посла України Ігоря Кизима, якому був заявлений рішучий протест у зв'язку із зафіксованим нібито "пуском з території України зенітної керованої ракети С-300 у напрямку території Білорусі".

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