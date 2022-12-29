Вранці 29 грудня поблизу села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета, попередньо, від ЗРК С-300. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
"Збита була ракета або впала сама — поки невідомо. За твердженням місцевих пабліків, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі, Брестської області. Судячи з опублікованих знімків, це частини ракети від ЗРК "С-300", — йдеться в повідомленні.
Пізніше пролукашенківські ЗМІ почали сурмити, що на території Білорусі зафіксовано падіння українського ракетного комплексу С-300. Як пише BELTA, про подію негайно був проінформований диктатор Олександр Лукашенко.
За дорученням самопроголошеного глави РБ група фахівців з-поміж співробітників Слідкому й Міноборони Білорусі встановлює причини падіння.
Провладні білоруські ЗМІ пишуть, що розглядаються дві версії події:
- Заліт ракети на територію Білорусі.
- Ракета збита в результаті роботи систем ППО Білорусі.
Білоруське провладне видання "Пул першого" одразу написало також, що ракета була українською.
Новина доповнюється...