Про подію негайно був проінформований Лукашенко.

Вранці 29 грудня поблизу села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета, попередньо, від ЗРК С-300. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Збита була ракета або впала сама — поки невідомо. За твердженням місцевих пабліків, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі, Брестської області. Судячи з опублікованих знімків, це частини ракети від ЗРК "С-300", — йдеться в повідомленні.

Пізніше пролукашенківські ЗМІ почали сурмити, що на території Білорусі зафіксовано падіння українського ракетного комплексу С-300. Як пише BELTA, про подію негайно був проінформований диктатор Олександр Лукашенко.

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За дорученням самопроголошеного глави РБ група фахівців з-поміж співробітників Слідкому й Міноборони Білорусі встановлює причини падіння.

Провладні білоруські ЗМІ пишуть, що розглядаються дві версії події:

Заліт ракети на територію Білорусі.

Ракета збита в результаті роботи систем ППО Білорусі.

Білоруське провладне видання "Пул першого" одразу написало також, що ракета була українською.

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