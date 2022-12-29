У Міністерстві оборони не виключають, що Росія під час ракетної атаки на Україну свідомо здійснила провокацію.

У Міністерстві оборони України заявили про готовність до участі у розслідуванні інциденту з падінням ракети С-300 у Білорусі під час масованої ракетної атаки росіян, йдеться у коментарі Міноборони України.

Зокрема, в українському оборонному відомстві нагадали, що сьогодні Росія вкотре вчинила масований ракетний обстріл мирних міст України.

"Внаслідок варварських ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, 10 об’єктів критичної інфраструктури у 10 областях. Найстрашніше, що знову постраждали мирні люди", - наголошується у коментарі.

Відео дня

Зазначається, що українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України.

"У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі", - сказано у коментарі.

У Міноборони висловили готовність взяти участь у розслідуванні інциденту з падінням ракети.

"Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ. Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі", - йдеться у коментарі.

Раніше на сайті Міністерства закордонних справ Білорусі з’явилося повідомлення, що сьогодні в МЗС викликали посла України Ігоря Кизима, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку із зафіксованим нібито "пуском з території України зенітної керованої ракети С-300 у напрямку території Білорусі".

Масована ракетна атака РФ 29 грудня

Як повідомляв УНІАН, за даними командування Повітряних сил Збройних сил, зранку сьогодні, 29 грудня, окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

ППО знищили 54 ракети із понад 69, випущених росіянами.

Заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти з території Білорусі здійснили обстріл Харківщини ракетами класу С-300, є чотири влучання.

Вас також можуть зацікавити новини: