Про причини затримання не повідомляється.

В Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти, співголову об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва.

Про це пише білоруська служба Радіо Свобода.

Дмитрієва затримали 12 серпня. Зараз невідомо, з якої причини він затриманий і де знаходиться.

Цей факт журналістам підтвердила його колега Тетяна Короткевич, кандидат на президентських виборах 2015 року.

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Андрій Дмитрієв - білоруський політичний і громадський діяч. Набрав на президентських виборах 2020 року 1,21% голосів. Після подав до ЦВК скаргу про невизнання виборів і висловив підтримку Світлані Тихановській.

Порушення прав людини в Білорусі

14 липня в Білорусі затримали керівника Правозахисного центру "Вясна" Алеся Беляцького і ще більше десятка людей.

У правозахисників "Вясни" обшуки проходили в рамках порушеної в березні кримінальної справи за статтею про "організацію та фінансування групових дій, які грубо порушують громадський порядок".

Також 14 липня співробітники силових структур прийшли з обшуком до екс-голови "Об'єднаної громадянської партії", члена команди колишнього кандидата в президенти Білорусі від опозиції Світлани Тихановської Анатолія Лебедька.

До цього білоруські правоохоронні органи провели обшуки відразу у кількох журналістів видань "Наша Нива", "Брестська газета", "Віртуальний Брест".

У травні білоруська влада заблокувала незалежний сайт Tut.by. МВС Білорусі вимагає визнати екстремістською "інформаційну продукцію" Tut.by.

Всі ці видання і центр "Вясна" активно висвітлювали акції протесту, які почалися в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року.

Автор: Людмила Жерновська