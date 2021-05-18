Працівники заявляють про обшуки.

Заблоковано сайт одного з найбільших білоруських незалежних інформаційних ресурсів - TUT.BY.

Про це розповів колектив редакції в повідомлення на дзеркалі порталу.

Ресурс недоступний у користувачів й з інших країн, зокрема, з України, навіть якщо використовувати VPN. Співзасновник TUT.BY Кирило Волошин повідомив, що домен порталу заблоковано.

До того ж, за словами працівників порталу, до них прийшли з обшуками. Крім TUT.BY, Департамент фінансових розслідувань прийшов й в інші проекти, пов'язані з порталом - hoster.by та av.by.

"Силовики прийшли до керівництва TUT.BY і Hoster.by. Кілька редакторів, зокрема й головний редактор, повідомили про те, що до них прийшли з ДФР. У їхніх квартирах обшуки. Не відповідають на дзвінки співробітники, які були в офісі TUT.BY, зокрема редакція. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані. ДФР прийшов і в регіональні офіси TUT.BY", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЛукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову техніку проти протестувальниківУ Комітеті державного контролю повідомляють, що щодо посадових осіб ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 243 КК - ухилення від сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі.

"Перестали виходити на зв'язок журналісти та фотографи, які приїхали до офісу TUT.BY - Артем Майоров ("Білоруси та ринок"), Дар'я Бурякіна (TUT.BY), Олександр Чорнухо (Onliner). При цьому офіційний представник МВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич заявила, що інформації про затримання Олександра Чорнухо, як і про інші затримання біля офісу TUT.BY, міліція не має", - також повідомляє ресурс.

За словами співробітника av.by, у них була планерка по онлайн-зв'язку, і в якийсь момент він почув шум та вигуки, щоб усі вимкнули телефони. Після цього зв'язок зник і учасники онлайн-зустрічі, які, ймовірно, були в офісі, перестали виходити на зв'язок. До цього моменту співробітники av.by не знають, що відбувається у них в офісі.

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Автор: Катерина Комолова