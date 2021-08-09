Лукашенко відреагував на нові санкції Британії: "Так, подавіться санкціями, ви, прихвосні американців".

Велика Британія ухвалила рішення про запровадження нових економічних санкцій проти Білорусі в річницю президентських виборів у країні, після яких почалися протести з вимогою відставки Олександра Лукашенка і проведення нового чесного голосування.

Санкції передбачають обмежувальні заходи щодо калійної та нафтопродуктової галузей, а також щодо товарів і технологій подвійного призначення, повідомляє Радіо Свобода.

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Крім того, Британія оголосила про заборону на купівлю цінних паперів та фінансових інструментів, виданих урядом Білорусі, державними банками. Також заборонена видача кредитів.

Крім того, Велика Британія ввела санкції проти товарів, що використовуються у виробництві сигарет.

Також запроваджені санкції в авіаційному секторі для запобігання польотам або посадкам білоруських авіаперевізників у Великій Британії та заборона технічної допомоги для флоту елітних літаків Олександра Лукашенка.

Британія запроваджує санкції проти Михайла Гуцерієва, "відомого російського бізнесмена, який є одним із головних приватних інвесторів у Білорусі та давнім союзником Олександра Лукашенка".

Ці додаткові санкції є продовженням обмежень, запроваджених Британією 21 червня у координації зі США, Канадою та ЄС у відповідь на затримання Романа Протасевича та Софії Сапеги після примусової посадки літака Ryanair у Мінську в травні цього року.

Велика Британія продовжує закликати до негайного звільнення Протасевича, Сапеги та інших білоруських політв’язнів, пояснив британський уряд.

"Ці санкції демонструють, що Велика Британія не сприймає дії Лукашенка після фальсифікації виборів. Режим Лукашенка продовжує руйнувати демократію та порушувати права людини в Білорусі", – сказав міністр закордонних справ Домінік Рааб про нові санкції.

Лукашенко відреагував на нові санкції Великої Британії проти офіційного Мінська: "Так, подавіться санкціями, ви, прихвосні американців".

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

19 країн - Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки - підтримали створення Міжнародної платформи недержавних організацій з метою притягнення до відповідальності діячів режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Автор: Леся Лещенко