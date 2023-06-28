Перший етап перекидання повинен завершитися в червні.

Російська Федерація передаватиме Білорусі ядерну зброю у кілька етапів. Першою точкою прибуття "подарунків" від РФ стане станція Прудок в Городоцькому районі Вітебської області, звідки все розвезуть по інших регіонах країни.

За інформацією спільноти залізничників, на першому етапі, який припав на червень 2023 року, були заплановані три відправки:

зі станції Потаніно (Південно-Уральська з/д) – чотири критих вагона спеціального рухомого складу і один вагон супроводу;

зі станції Ложок (Західно-Сибірська з/д) - два критих вагона спеціального рухомого складу і один вагон супроводу;

зі станції Чебоксари (горьківська з/д) – 10 критих вагонів спеціального рухомого складу і один вагон супроводу.

При цьому на всіх відправленнях вказано "Боєприпаси інші для військових цілей".

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На другому етапі, який запланували на листопад 2023 року, на станцію Прудок повинні прибути три відправки зі станцій:

зі станції Потаніно (Південно-Уральська з/д) – чотири критих вагона спеціального рухомого складу і один вагон супроводу;

зі станції Ложок (Західно-Сибірська з/д) - два критих вагона спеціального рухомого складу і один вагон супроводу;

зі станції Чебоксари (горьківська з/д) – 10 критих вагонів спеціального рухомого складу і один вагон супроводу.

Станцію Прудок, як і військову частину 94017, використовували для тренувань з розвантаження/навантаження, охорони та обслуговування "спеціалізованого обладнання" – мова йде про ядерну зброю. При цьому в тренуваннях брали участь не тільки залізничники, а й військові.

Крім того, велася підготовка секретних залізничних пунктів зв'язку, один з яких знаходиться під корпусом дитячого оздоровчого табору в Летцях.

Також у жовтні-листопаді 2023 року заплановані ще три відправки з Росії, але цього разу вантажем буде допоміжне та захисне обладнання:

зі станції Правдинськ (горьківська з/д) на станцію Лунинець - три універсальні платформи спеціального рухомого складу, критий вагон спеціального рухомого складу і один вагон супроводу;

зі станції Вожой (горьківська з/д) на станцію Барановичі-центральні - дев'ять універсальних платформ спеціального рухомого складу, критий вагон спеціального рухомого складу і один вагон супроводу;

зі станції Пенза (Куйбишевська з/д) на станцію Барановичі-центральні – універсальна платформа спеціального рухомого складу і один вагон супроводу.

Весь вантаж будуть маркувати "Обладнання, техніка".

Спочатку вагони доставлять на станцію Барановичі-центральні, після чого їх перемістять на Барановичі-Поліські і звідти відправлять на територію 61-ї винищувальної авіабази ВПС Білорусі, у військову частину 54804.

Повідомляється, що особовий склад, обладнання та рухомий склад відправляють на станцію Капустин Яр для підготовки військовий до роботи з ядерною зброєю.

Ядерна зброя РФ у Білорусі - що відомо

У березні 2023 року президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва розмістить в Білорусі ядерну зброю.

19 червня представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський зазначив, що немає доказів переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі.

27 червня Олександр Лукашенко повідомив, що Мінськ вже отримав значну частину ядерної зброї від Росії.

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