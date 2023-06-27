Він запевнив, що "вагнерівці" не охоронятимуть російську ядерну зброю в Білорусі.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що значна частина російської ядерної зброї вже завезена в Білорусь.

Лукашенко зазначив, що за збереження російської ядерної зброї він несе персональну відповідальність. За його словами, обслуговуванням розміщеної в Білорусі ядерної зброї займаються російські військові, у білоруських немає такого досвіду, повідомляє "Белта".

"Поляки та інші вважають, що (я попросив, щоб дали мені зі ЗМІ) "Вагнер" буде охороняти ядерну зброю і так далі. Там охоронятимуть, і охороняють сьогодні, оскільки вже частина ядерної зброї (не буду говорити, скільки), більша частина завезена в Білорусь. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни і білоруси", - сказав він.

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Лукашенко запевнив, що "вагнерівці" не охоронятимуть російську ядерну зброю в Білорусі.

"Це наше завдання. І за збереження зброї персональну відповідальність несу перш за все я.тому ми на це ніколи не підемо. У нас достатньо хлопців, які здатні охороняти цей об'єкт разом з росіянами", - заявив диктатор.

Можливість розміщення російської ядерної зброї в Білорусі - деталі

Наприкінці березня Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі нібито у відповідь на прохання Олександра Лукашенка. Будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі повинно було закінчитися 1 липня.

Росія не має наміру розкривати інформацію про те, скільки ядерних зарядів поставить в Білорусь, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

На поточний момент Україна не має доказів того, що російська ядерна зброя вже прибула до Білорусі.