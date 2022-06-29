Ніхто не хоче мати з санкційною нерухомістю нічого спільного.

Велика Британія з початку війни показала себе чи ненайбільшим прихильником України. Так, у лютому країна скасувала свої так звані "золоті візи" для багатих інвесторів, а у травні оголосила про плани нового законопроекту про економічні злочини. Він має на меті виявляти власників майна у Великій Британії та боротьби з незаконним фінансуванням.

Про це повідомляє Reuters.

Місцеві ріелтори очікували, що у зв'язку з ситуацією почнеться масовий розпродаж російської нерухомості за зниженими цінами в Лондоні. Однак ситуація склалась протилежна. За словами Генрі Шервуда, директора одного з агентств, що спеціалізується на нерухомості вартістю від п'яти мільйонів фунтів стерлінгів, усі сторони стали значно обережнішими.

Якщо спочатку всі питали в агенції, чи не розпродують росіяни свої елітні будинки та квартири, то згодом попит впав. Багато хто не хоче мати з росіянами та санкційною нерухомістю нічого спільного.

Водночас самі росіяни не можуть ані купити, ані продати нерухомість у Британії. Проблеми виникають ще на етапі пошуку адвоката, готового допомогти здійснити угоду. Страждають також і орендарі, у тому числі студенти, які мають труднощі з переказом коштів через санкції.

Співзасновник ріелторської компанії Марк Поллак додав, що багаті росіяни не купують і не продають необов'язково тому, що цього не хочуть. Вони або не можуть це зробити, або, ймовірно, очікують покращення політичної ситуації у світі.

Як відомо, у середині 2000-х Лондон став неофіційною столицею російської розкоші, де олігархи купували люксову нерухомість у престижних районах. Зараз росіяни стали набагато активніше придивлятися до країн Близького Сходу — Саудівської Аравії, Катару, Єгипту, Бахрейну.

Дещо раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що питання підтримки України серед принципових питань, які б він розглядав як причину ймовірної відставки.

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