Британський прем'єр вважає підтримку України принциповою.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що питання підтримки України серед принципових питань, які б він розглядав як причину ймовірної відставки.

Про це він розповів в радіоефірі BBC.

Джонсон вважає, що лідерство тісно пов'язане з мораллю, а також зауважив, що поразка у підтримці Україні могла б стати причиною його рішення про відставку.

"Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", – сказав Джонсон.

При цьому британський прем'єр зауважив, що наразі "не бачить" подібної ситуації.

Раніше Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечними для міжнародної безпеки і "довгостроковою економічною катастрофою".

Вас також можуть зацікавити новини: