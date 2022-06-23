Санкції стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання в РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС.

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України уряд Великобританії в четвер, 23 червня, оголосив про введення проти РФ нових санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС.

Йдеться про заборону на експорт, поставку та доставку товарів і технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської сфери та нафтопереробної галузі, а також експорту або використання в Росії авіаційного палива і паливних добавок.

Британія забороняє імпорт, придбання або доставку окремих товарів, які "приносять прибуток", що походять з Росії або відправляються з Росії.

Валютні обмеження передбачають заборону на експорт до Росії або для використання в Росії банкнот фунтів стерлінгів або валют ЄС, а також заборону на надання, постачання або доставку таких банкнот особам, пов'язаним з Росією.

РФ також буде заборонено надавати технічну допомогу, фінансові та брокерські послуги, пов'язані з імпортом чавуну і сталі.

Обмеження поширюються також і на тимчасово непідконтрольні уряду України території.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступала Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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