Ця мережа була створена на початку 2023 року.

У Польщі розкрили найбільшу в історії країни розвідувальну мережу РФ. Російські агенти, серед іншого, планували здійснювати диверсії на залізниці проти поїздів, які перевозять зброю та гуманітарну допомогу до України.

Як повідомляє видання Gazeta Polska, серед 66 томів матеріалів розслідування є відповідні вказівки.

"З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великий для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи", – заявив анонімний співрозмовник.

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За даними видання, ця агентурна мережа вважається досить "молодою", бо була створена на початку цього року. Агенти мали прямий зв'язок з Москвою і отримували вказівки з цього джерела. Оплату вони отримували переважно в криптовалюті.

Ліквідована агентурна мережа вважається наймасштабнішою за своїми розмірами в історії Польщі в сучасний період.

Російські шпигуни - що повідомлялось

Як повідомляв УНІАН, невідомі особи намагалися шпигувати за допомогою безпілотників за тренувальним полігоном Бундесверу "Вільдфлекен", де військові ЗСУ навчаються на бронеавтомобілях Dingo.

Також повідомлялось, що російські спецслужби використовують платформи для знайомств, такі, як популярний в світі додаток Tinder, з метою шпигунства за військовими та політиками в Німеччині або їхнього вербування.

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