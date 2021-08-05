Кожна 90-метрова конструкція містила 11 тонн міцного бетону.

Чотири величезні вежі старої ТЕЦ підірвали в британському Йоркширі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зробили це контрольованим вибухом, до якого ретельно готувалися дев’ять місяців. Адже кожна 90-метрова конструкція містила 11 тонн міцного бетону.

Вежі були регіональною пам’яткою, тож подивитися, як вони впадуть, прийшли чимало людей, які спостерігали з безпечної відстані.

Поліція перекрила довколишні дороги і очепила станцію.

Вежі впали без пригод. Відтепер на цьому місці буде індустріальна зона.

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Автор: Денис Прядко