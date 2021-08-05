До вибуху готувалися дев'ять місяців / скріншот з відео
Чотири величезні вежі старої ТЕЦ підірвали в британському Йоркширі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зробили це контрольованим вибухом, до якого ретельно готувалися дев’ять місяців. Адже кожна 90-метрова конструкція містила 11 тонн міцного бетону.
Вежі були регіональною пам’яткою, тож подивитися, як вони впадуть, прийшли чимало людей, які спостерігали з безпечної відстані.
Поліція перекрила довколишні дороги і очепила станцію.
Вежі впали без пригод. Відтепер на цьому місці буде індустріальна зона.
У Британії контрольовано підірвали вежі старої ТЕЦ