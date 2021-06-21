Вибух був порівнянний за потужністю з землетрусом магнітудою 3,9 бала.

Військово-морські сили США протестували свій авіаносець "Джеральд Р. Форд", підірвавши поруч із ним 18-тонну бомбу.

Вибух був такої потужності, що викликав землетрус силою 3,9 бала, повідомляє Daily Star.

Випробування пройшли в 160 кілометрах від узбережжя Флориди в Атлантичному океані: бомбу підірвали під водою. На поверхні поруч з місцем вибуху знаходився авіаносець "Джеральд Р. Форд". Так ВМС США хотіли імітувати реальні бойові умови.

У момент вибуху Геологічна служба США зафіксувала землетрус силою 3,9 бала. Військові запевнили, що це звичайне явище при випробуваннях подібного роду, і ніяких наслідків для узбережжя воно не зазнало.

ВМФ США повідомили, що авіаносець витримав випробування, показавши стійкість до скидання подібних бомб і свою ефективність в бою. Після них авіаносець був направлений в сухий док для оцінки наслідків вибуху.

Військові також підкреслили, що випробування відповідали вимогам щодо впливу на навколишнє середовище і проводилися з урахуванням шляхів міграції морської флори і фауни в цьому районі океану.

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Автор: Олег Давигора