Всього процес вербування запустили щонайменше у 15 колоніях РФ.

Приватна військова компанія Вагнера завербувала у російських колоніях близько 200 осіб.

Про це йдеться у розслідуванні проекту "Важливі історії".

Представники ПВК Вагнера разом із співробітниками регіональних управлінь Федеральної служби виконання покарань Росії та Федеральної служби безпеки вербували людей приблизно в 15 колоніях Петербурга, Мордовії, Адигеї, Комі, Краснодарського краю, Ленінградської, Ниже Липецької та Воронезької областей.

Автори розслідування дізналися про вербування лише у восьми колоніях. У кожній із них завербували від двох до кількох десятків людей. Загалом до лав ПВК вступили близько 200 ув'язнених.

Один з розслідувачів перевірив, чи справді "вагнерівці" вербують ув'язнених. Він зателефонував за одним із номерів, пов'язаних із ПВК Вагнера, представився ув'язненим із колонії в Омську, засудженим за статтею про вбивство, і попросив розповісти, чи можуть вербувальники приїхати до його колонії. Йому відповіли: "Люди їздять. З ними зв'язку не тримаємо жодного. У них там по вас (в'язням - УНІАН) окрема програма якась".

Як повідомляв УНІАН, Росія залучила до війни проти України найманців з ПВК Вагнера. Однак бойовики несуть значні втрати. Нещодавно ЗСУ ліквідували групці бійців приватної військової компанії Вагнер при спробі захопити позиції 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

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