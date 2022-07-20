Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров стверджує, що Україну буквально утримують від "конструктивних кроків" розв'язання повномасштабного конфлікту.
Західні країни накачують українську державу зброєю і "змушують" її застосовувати все ризикованіше, розповів міністр в інтерв'ю російським пропагандистам - RT та "РИА Новости".
"Їх (українців - Ред.) буквально утримують від будь-яких конструктивних кроків, буквально не просто накачують зброєю, а змушують цю зброю використовувати все ризикованіше, те, що сидять там іноземні інструктори й фахівці, які обслуговують всі ці системи HIMARS (американські реактивні системи залпового вогню - Ред.) та інше...", - заявив Лавров.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися в Україну. Влада РФ назвала масштабні бойові дії в Україні "спецоперацією", спрямованою нібито на "демілітаризацію" і "денацифікацію" нашої країни.
Окупанти обстрілювали об'єкти військової та цивільної інфраструктури, було багато руйнувань, жертв і постраждалих. Тільки в одному Маріуполі Донецької області через бойові дії загинули понад 20 тисяч осіб.
Західні країни, зокрема, США і Німеччина, вирішили допомогти Україні в боротьбі з РФ. Штати передали Україні РСЗВ HIMARS, а пізніше анонсували нові поставки цієї зброї. У Німеччини українська сторона купила 2 900 одиниць протитанкової зброї RGW 90 Matador.
Також західні держави покарали РФ за вторгнення в Україну новими санкціями. У липні канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що з РФ не будуть зняті санкції, якщо мир настане на нав'язаних нею умовах.
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