Київ буквально "утримують" від конструктивних кроків, сказав глава МЗС РФ.

Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров стверджує, що Україну буквально утримують від "конструктивних кроків" розв'язання повномасштабного конфлікту.

Західні країни накачують українську державу зброєю і "змушують" її застосовувати все ризикованіше, розповів міністр в інтерв'ю російським пропагандистам - RT та "РИА Новости".

"Їх (українців - Ред.) буквально утримують від будь-яких конструктивних кроків, буквально не просто накачують зброєю, а змушують цю зброю використовувати все ризикованіше, те, що сидять там іноземні інструктори й фахівці, які обслуговують всі ці системи HIMARS (американські реактивні системи залпового вогню - Ред.) та інше...", - заявив Лавров.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися в Україну. Влада РФ назвала масштабні бойові дії в Україні "спецоперацією", спрямованою нібито на "демілітаризацію" і "денацифікацію" нашої країни.

Окупанти обстрілювали об'єкти військової та цивільної інфраструктури, було багато руйнувань, жертв і постраждалих. Тільки в одному Маріуполі Донецької області через бойові дії загинули понад 20 тисяч осіб.

Західні країни, зокрема, США і Німеччина, вирішили допомогти Україні в боротьбі з РФ. Штати передали Україні РСЗВ HIMARS, а пізніше анонсували нові поставки цієї зброї. У Німеччини українська сторона купила 2 900 одиниць протитанкової зброї RGW 90 Matador.

Також західні держави покарали РФ за вторгнення в Україну новими санкціями. У липні канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що з РФ не будуть зняті санкції, якщо мир настане на нав'язаних нею умовах.

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