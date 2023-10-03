Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що "не знає", чи можливе відновлення дружби між Москвою і Берліном.

Глава Бундесверу чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін сприймає Росію, як "тимчасову загрозу", яку потрібно побоюватися в найближчі кілька років.

Саме таким чином Росія позиціонується в чинній стратегії національної безпеки ФРН. Пісторіус в інтерв'ю ERR уточнив, що це не означає, що "в якийсь момент Росія стане другом" Німеччини.

Він не знає, що може статися в майбутньому. Пісторіус заявив:

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"Принаймні протягом наступних кількох років Росія буде представляти собою загрозу... Ми не допускаємо жодних сумнівів з цього приводу"

Також він пояснив, чому в стратегії нацбезпеки Німеччини не згадується про "перемогу" України. За його словами, Україна сама впливає на це питання, тому дане визначення Міноборони Німеччини не стосується. Водночас він підтвердив: "Україна має здобути перемогу".

За словами Пісторіуса, вже до кінця 2023 року з фонду, сформованого на військові витрати України на рівні 100 млрд євро, витратять близько 66%.

Гроші спрямовані на закупівлю боєприпасів, а також на "нові літаки і танки" для України.

Водночас чиновник заявив, що Німеччина все ще не впевнена в "правильності" надання далекобійних ракет Taurus Україні, з яким зволікає Берлін. Для цього "потрібен час", вказав Пісторіус.

У Бундестазі заявили про право Україні бити ракетами Taurus по Росії

30 вересня голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Україна у своєму праві, якщо вирішити бити ракетами Taurus по військових об'єктах на території Росії. Вона вказала, що Київ може планувати такі операції будь-якою зброєю, не оглядаючись на країну його походження.

У цьому контексті Штрак-Циммерман закликала "негайно" дати Україні ракети Taurus. "Кожен з нас зважує свої дії. Але ви також можете продовжити страждання, занадто довго вагаючись", - заявила вона в інтерв'ю Berliner Morgenpost.

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