Водночас чимало німецьких політиків досі намагаються знайти росіян, з якими можна було б розпочати діалог.

В Німеччині, згідно з опитуваннями, переважна більше сприймає Росію як загрозу. Серед німецьких політиків також стає дедалі більше тих, хто усвідомлює, що Росія створює загрозу для всієї Європи, заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

За словами посла, сьогодні в Німеччині відбувається "суттєвий перегляд підходів до політики стосовно Російської Федерації".

"Дуже багато моїх співрозмовників в уряді, в парламенті визнають помилковість цих рішень, визнають помилковість намагань загравати з Росією, затягувати її в економічне співробітництво, визнають помилковість потрапляння Німеччини в тотальну енергетичну залежність з Росією. … Це дуже важливий процес в усвідомленні політиків, а насамперед широкої німецької громадськості, що Росія – це не ніякий не партнер, що Росія – це держава-терорист і що в інтересах Німеччини, в інтересах всієї Європи допомогти Україні виграти війну", – каже посол.

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Він зазначає, що в Берлін почали визнавати свою помилку на Бухарестському саміті НАТО в 2008 році, коли Німеччина та Франція сприяли тому, аби шлях України до Альянсу був закритий. Водночас, каже посол, особисту відповідальні ніхто нести не готовий.

"Все більше і більше політиків розуміють, що це рішення було помилковим. Відповідальність на себе мало хто готовий взяти. Особисту відповідальність. Але політично розуміють, що таке рішення було недалекоглядним, були недооцінені загрози з боку Російської Федерації", – додає Макеєв.

Український дипломат водночас визнає, що чимало німецьких політиків досі намагаються знайти росіян, з якими можна було б розпочати діалог. Однак він зауважує, що німці починають дослухатися до слів українських дипломатів про те, що ніякої "російської ліберальної опозиції" немає.

"Ми зі свого боку їм показуємо, що "опозиція" – зовсім не ліберальна, і закликаємо німецьких партнерів зважати на те, що дуже багато хто з представників з цієї так званої "опозиції" насправді є такими ж самими імперцями, як і Путін, та його оточення. Тому до нас прислухаються. … Ми підштовхуємо їх до цих змін і закликаємо уникнути знову тієї ж самої помилки – зайвого захоплення Росією, а тепер так званою "російською ліберальною опозицією", – коментує посол.

Яке в Німеччині ставлення до росіян і війни в Україні

Опитування, проведе в лютому, показало, что переважна частина населення Німеччини виступає за переговори України та Росії і хочуть, аби їхній уряд докладав для цього більше зусиль. Водночас не йдеться про перемовини за будь-яку ціну – більше 40% німців хочуть, аби мирна угода дозволила України відновити кордони, якими вони були до анексії Криму Росією у 2014 році.

Ставлення до Росії за останній час значно змінилося. Якщо у 2021 році, за даними опитувань, лише 32% населення Німеччини сприймали Росію як найбільшу загрозу, то тепер таких 82%.

Водночас заступник голови МЗС України, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що німці навряд перестануть рахуватися з "величчю" Росії у майбутньому.

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