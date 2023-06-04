Він вважає, що в область потрібно перекинути кадировців.

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров запропонував відправити в Бєлгородську область чеченські підрозділи.

У своєму Telegram-каналі він написав, що спостерігає за ситуацією в області і "переживає". "Верховному Головнокомандувачу, безсумнівно, видніше. Але я б хотів нагадати, що з терористами, що вторглися в Бєлгородську область, можна було б розібратися силами чеченських підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Кадиров заявив, що його бійці здатні "ліквідувати бандгрупу без наслідків для мирного населення та інфраструктури".

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"Такою підготовкою володіють чеченські бійці, які вже мають досвід зачистки Республіки від бандпідпілля в лісовій і міській місцевості, а також досвід звільнення майже чотирьох десятків населених пунктів ЛДНР, в тому числі і Маріуполя, де вони вступили в бій з противником, що перевищує за чисельністю", - написав Кадиров.

Він сказав, що зараз кількість чеченських бійців в батальйонах і полках силових і військових структур перевищує 70 тисяч осіб. "Це було б хорошим рішенням. Тому ми готові і чекаємо наказу!" - додав він.

Що відбувається в Бєлгородській області

Нагадаємо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" активно діють на території Бєлгородської області. Сьогодні вдень вони заявили, що заходять з боями в передмістя Шебекіно.

Раніше ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" заявляв, що готовий ввести в область своїх найманців. Він сказав, що для цього йому не потрібен дозвіл глави Міністерства оборони Російської Федерації Сергія Шойгу.

За даними Центру національного опору, РФ вже перекинула на територію області загін 322 центру Сил спеціальних операцій РФ "Сенеж".

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