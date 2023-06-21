За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

У п'ятому окрузі Парижа пролунав вибух, в результаті якого обрушилася частина будівлі. Попередньо, в одному з будинків на площі Альфонса Лаверана вибухнув газ.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вибухова хвиля зруйнувала частину будівлі, а пізніше вона повністю обрушилася. Під час вибуху постраждали 16 людей, 7 з них перебувають у критичному стані, 9 - у тяжкому, передає BFM.

Внаслідок вибуху обрушився фасад Паризької Американської академії, розташованої поряд із військовим госпіталем.

На місці працюють екстрені служби. Очевидці кажуть, під завалами можуть бути люди. Офіційного підтвердження, що це був дійсно вибух газу, теж поки немає.

Інциденти у Франції- о станні новини

17 червня сильне землетрус стався на заході Франції. Німецький дослідницький центр геонаук повідомляє, що магнітуда землетрусу склала 5,5. Центральне сейсмологічне бюро Франції оцінило його в 5,8 бала. Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився недалеко від комуни в регіоні Приморська Шаранта на заході Франції, на глибині 10 кілометрів.

За даними французьких ЗМІ, це один з найсильніших землетрусів за останні десятиліття. Востаннє підземні поштовхи такої сили фіксували у Франції на початку 2000-х.

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