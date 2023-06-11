У Польщі відзначили, що метою поширення численних теорій і гіпотез щодо вибуху може бути спотворення істинної картини подій.

Уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору країни Станіслав Жарин заявляє про безпідставність звинувачень Польщі в причетності до вибухів на газопроводуі "Північний потік".

"Польща не мала ніякого відношення до вибухів "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Зв'язування Польщі з цими подіями безпідставне" - написав Жарин в Twitter.

Він також заявив, що саме у Росії був мотив і можливість зробити цю операцію, так що версія про причетність Росії до вибуху залишається в силі.

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Також Жарин зазначив, що з цього приводу вже багато місяців мусується безліч різних теорій і гіпотез.

"Це нагадує тактику інформаційного шуму, метою якої є спотворення справжньої картини подій", - зазначив він.

Звинувачення Польщі в причетності до вибухів "Північного потоку"

У раніше опублікованому розслідуванні The Wall Street Journal повідомлялося, що німецькі слідчі вивчають докази, які можуть свідчити про те, що диверсійна група використовувала Польщу в якості оперативної бази для вибуху на "Північнму потоці".

Видання зазначає, що польські чиновники визнали, що протяжна берегова лінія країни на Балтійському морі, її кордон з Україною і значна кількість українців давали б очевидні переваги для організації такої операції. Водночас вони заявили, що уряд Польщі не мав жодного стосунку до атаки на "Північний потік".

Вибух на "Північному потоці" - що відомо

У вересні на "Північному потоці" прогриміли вибухи. НП сталася в датській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

У Британії звинуватили в підриві газопроводу Росію, стверджуючи, що це було зроблено з метою припинити постачання газу до Європи.

У той же час в статті the New York Times, опублікованій на початку березня стверджувалося, що до вибуху може бути причетна якась "проукраїнська група". Президент Володимир Зеленський відкинув такі звинувачення, заявивши, що ці твердження вигідні в першу чергу Росії.

У травні німецькі ЗМІ заявили, що в розслідуванні з'явилися нові сліди, що ведуть в Україну. Зокрема, до вибуху можуть бути причетні люди з Київського регіону.

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