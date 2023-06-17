Магнітуда землетрусу, за різними даними, склала від 5,5 до 5,8.

Сильний землетрус стався на заході Франції. Про це повідомляє Reuters.

Німецький дослідницький центр геонаук повідомляє, що магнітуда землетрусу склала 5,5. Центральне сейсмологічне бюро Франції оцінило його в 5,8 бала.

Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився недалеко від комуни в регіоні Приморська Шаранта на заході Франції, на глибині 10 кілометрів.

За даними французьких ЗМІ, це один з найсильніших землетрусів за останні десятиліття. Востаннє підземні поштовхи такої сили фіксували у Франції на початку 2000-х.

В результаті землетрусу одна людинаотримала легкі травми, а ось руйнування зафіксували істотні: в деяких будинках утворилися тріщини, а в одному з районів овалилися лінії електропередач, залишивши без світла тисячі споживачів.

Землетруси під Полтавою - що відомо

В останніх числах травня за 20 км на захід від міста Полтава сталося землетрус магнітудою 3,5.

Через півтора тижні за 26 км на південний схід від Полтави сталося друге, потужніше, землетрус магнітудою 3,7.

Вчені кажуть, що ці землетруси відбуваються внаслідок руху тектонічних плит, а Полтавська область розташована на стику Українського кристалічного щита і Дніпровсько-Донецької западини. Тому цілком очікувано, що підземні поштовхи в майбутньому будуть і далі фіксувати.

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